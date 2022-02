Lamoon Hotel @ Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ob Sie als Tourist oder geschäftlich unterwegs sind, das Lamoon Hotel @ Phuket ist eine großartige Wahl für einen Besuch in Phuket. Mit seiner Lage nur 0 km vom Stadtzentrum und 30 km vom Flughafen entfernt, zieht dieses 3-Sterne-Hotel jedes Jahr zahlreiche Reisende an. Nach Sehenswürdigkeiten und lokalen Attraktionen muss man nicht lange suchen, da sich das Hotel in unmittelbarer Nähe zum Lard Ploy Khong Markt, der Lime Light Avenue und dem Queen Sirikij Public Park befindet. Im Lamoon Hotel @ Phuket sorgen der exzellente Service und die hervorragenden Einrichtungen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Dieses Hotel bietet zahlreiche Einrichtungen vor Ort, um selbst den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Erleben Sie während Ihres Aufenthalts hier eine hochwertige Zimmerausstattung. Einige Zimmer verfügen über Fernseher LCD/Plasma, kabelloser Internetzugang, kabelloser Internetzugang (kostenlos), Klimaanlage, Weckdienst, damit die Gäste sich nach einem langen Tag wieder erholen können. Egal ob Sie ein Fitness-Liebhaber sind oder nach einem langen Tag einfach nur abschalten wollen: Die erstklassigen Freizeiteinrichtungen, wie beispielsweise Massage, Garten usw. werden Ihnen gefallen. Was auch immer Ihr Grund für einen Besuch in Phuket ist, das Lamoon Hotel @ Phuket ist der perfekte Ort für einen aufregenden und aufregenden Urlaub.

