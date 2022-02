Koh Tao König Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Dieses moderne Resort mit direktem Blick auf den Strand bietet mit seinem kristallklaren Wasser und dem goldenen Sandstrand ein perfektes Ausflugsziel. Mit einem Privatstrand, der ausschließlich den Gästen zur Verfügung steht, können Sie Ihre Zeit unter der Sonne optimal nutzen. Mit geräumigem Interieur, Balkon und modernem Dekor bieten diese Zimmer den Gästen die Möglichkeit, sich zu entspannen und die natürliche Schönheit, die natürliche Brise und die angenehm kühle Atmosphäre zu genießen. In der Umgebung des Anwesens gibt es viel zu tun, die Gäste können die Tage damit verbringen, in der Sonne zu faulenzen, Cocktails zu schlürfen, eine Partie Strandfußball zu spielen oder die große Auswahl an angebotenen Wassersportarten auszuprobieren. Mit zahlreichen Aktivitäten können Sie sicher sein, dass die ganze Familie ihre Zeit im Koh Tao Regal Resort genießen wird.

