Koh Ngai Thanya Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Nestled amongst botanical gardens and lush rainforest, this enchanting retreat offers a wide array of water sports activities and a myriad of restaurants and bars/pub right at your door step. What makes this property an even more attractive choice is the private beach, where you can enjoy the sun with a refreshing cocktail in hand. Accommodation at Thanya consists of impressive timber villas boasting a secluded balcony and a generous bathroom emphasizing on privacy and total relaxation. Besides its comfortable accommodation, the property boasts modern and events spaces, making for an ideal venue for meetings and personal banquets with its best-in-class facilities. The cozy Koh Ngai Thanya Resort is a definite choice for those seeking comfort, privacy and a homely atmosphere in the heart of town.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Koh Ngai Thanya Resort , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Koh Ngai Thanya Resort SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.