Khaolak Bay Front Hotel - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Der Strand, Golf, Tiefseetauchen, ein Nationalpark, die Schönheit und die friedliche Umgebung sorgen für den idealen Urlaub in diesem Hotel. Suchen Sie im Khao Lak Nationalpark nach exotischen Pflanzen und Wildtieren in einer Landschaft mit Stränden, Hügeln, Bergen, bewaldeten Tälern, Mangroven und Flussmündungen. Verpassen Sie nicht den Berg Kao Lak in der Nähe des Meeres mit seinem chinesischen Tempel, der dem Zauberer des Berges gewidmet ist. Große Bungalows sind gut für Familien und gemütliche Zimmer sind einfach, aber geschmackvoll eingerichtet. Das Khaolak Bay Front Hotel (SHA Plus+) hat einen wunderschönen Blick auf die Andamanensee, ein Spa mit einer langen Liste von Behandlungen, und mit Golf, Schwimmen und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe werden Sie sicherlich mit schönen Erinnerungen entspannt verlassen.

