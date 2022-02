Karon Wohnzimmer Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das Karon Living Room Hotel liegt günstig in der Nähe des Karon Beach, mit einem angenehmen 20-minütigen Spaziergang von verschiedenen guten Restaurants sowie einem Einkaufszentrum, das nur 700 Meter entfernt ist. Der Karon-Tempel ist zu Fuß erreichbar und bietet dienstags und samstags einen Nachtmarkt. Für nur THB 35 pro Person können Sie den örtlichen Bus zum Kata Beach nehmen. Außerdem ist das Karon Living Room Hotel nur 10 Kilometer vom Big Buddha und 45 Kilometer vom Flughafen entfernt. Für ein aufregendes Nachtleben können Sie Patong Beach besuchen, der nur 15 Minuten von der Unterkunft entfernt ist. Das Karon Living Room Hotel verfügt über ein eigenes Zimmer und einen Schlafsaal mit Klimaanlage. Zu den weiteren Einrichtungen gehören kostenloses WLAN, ein Billardtisch, ein Fußballtisch, ein Verkaufsautomat und ein Garten. Sie können Motorräder für THB 200 pro Tag mieten. Touren und andere Aktivitäten können beim Concierge organisiert werden. Das Frühstück wird im The Island Bistro Restaurant zwischen 07:30 Uhr und 11:30 Uhr serviert.

