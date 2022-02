Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Jiraporn Hill Resort , und Jiraporn Hill Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Jiraporn Hill Resort is no longer operating as an SANDBOX .



Nur wenige Minuten von Phukets berühmtestem Strand entfernt bedeutet ein Aufenthalt im Jraporn Hill Resort, dass Sie von Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten umgeben sind. Verbringen Sie Ihre Tage am Pool, erkunden Sie die Insel oder treiben Sie Wassersport. Der Tourenschalter im Hotel ist ein großartiger Ort, um Ihre Reiseroute zu planen, oder Sie können einfach ein Fahrrad mieten und sich in Ihrem eigenen Tempo fortbewegen. Alle Zimmer des Resorts verfügen über geräumige Balkone, heißes Wasser und eine Minibar. Die günstige Lage macht das Jraporn Hill Resort zu einer preiswerten Wahl in Phuket.

