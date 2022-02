IKON-Hotels in Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Im Herzen von Karon gelegen, ist das Hotel IKON Phuket die ideale Basis, um Phuket zu entdecken. Mit seiner Lage nur 17,7 km vom Stadtzentrum und 48,2 km vom Flughafen entfernt, zieht dieses 4-Sterne-Hotel jedes Jahr zahlreiche Reisende an. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Hotel IKON Phuket bietet auch viele Einrichtungen, die Ihren Aufenthalt in Phuket bereichern. Zu den Top-Features des Hotels gehören kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Minimarkt, tägliche Zimmerreinigung, Postservice. Das Hotel bietet 98 schön eingerichtete Gästezimmer, von denen viele mit LCD-/Plasma-Fernseher, Telefon im Badezimmer, Kleiderständer, kostenlosem Instantkaffee und kostenlosem Tee ausgestattet sind. Das Hotel bietet viele einzigartige Freizeitmöglichkeiten an, wie beispielsweise Außenpool. Das Hotel IKON Phuket ist ideal für Reisende, die eine charmante, komfortable und bequeme Unterkunft in Phuket suchen.

