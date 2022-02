DARA Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Dieses farbenfrohe Hotel versprüht eine lustige Atmosphäre und wird wahrscheinlich eine andere Art von Hotelerlebnis sein. Dank seiner Lage in der Nähe des Stadtzentrums erreichen Sie leicht Golfplätze, Strände, Restaurants und Bars. Die Central Festival Mall, Big C und die Phuket Brewery erreichen Sie bequem zu Fuß. Von dem Moment an, in dem Sie Dara betreten, werden Sie von einer Fülle von Farben begrüßt, die normalerweise in Hotels nicht zu sehen sind. Mit orangefarbenen Böden und gelben Wänden macht das Hotel es irgendwie zum Laufen. Mit seiner jungen, frischen Atmosphäre ist das DARA Hotel genauso perfekt für einen Kurzurlaub zu zweit wie für einen Urlaub mit Freunden. Bitte geben Sie Ihre bevorzugten Aufenthaltsdaten ein und senden Sie unser Online-Buchungsformular ab, um eine Reservierung im DARA Hotel vorzunehmen.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels