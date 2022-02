Chinotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Chinotel liegt günstig in der Nähe von Frischmärkten, Restaurants, Einkaufsständen und öffentlichen Verkehrsmitteln, die alle faszinierenden Reiseziele rund um die Insel verbinden, im Herzen der Altstadt von Phuket. Chinotel bietet Ihnen die Möglichkeit, die Altstadt entlang einer charmanten, abwechslungsreichen Gemeinde voller faszinierender Geschichte zu entdecken. Das Anwesen bietet 24 moderne chinesische Gästezimmer, die alle gut ausgestattet sind und höchsten Komfort bieten. Mit großartigen Einrichtungen, freundlichem Service und unschlagbaren Preisen ist dieses Hotel wirklich ein Knaller für Ihr Geld.

