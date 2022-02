Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Chabana Resort , und Chabana Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Chabana Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Das Chabana Resort, Phuket ist sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisen konzipiert und befindet sich in idealer Lage in Bang Thao. einer der beliebtesten Orte der Stadt. Das Hotel liegt nur 22 km vom Stadtzentrum entfernt und bietet eine gute Lage, um die Attraktionen und Aktivitäten der Stadt zu genießen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Chabana Resort, Phuket bietet tadellosen Service und alle wesentlichen Annehmlichkeiten, um Reisende zu beleben. Gäste des Hotels können Vor-Ort-Annehmlichkeiten wie kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Minimarkt, tägliche Zimmerreinigung und Postservice genießen. Darüber hinaus verfügen alle Gästezimmer über eine Reihe von Annehmlichkeiten. Viele Zimmer bieten sogar Fernseher LCD/Plasma, kostenlosen Instantkaffee, um den anspruchsvollsten Gast zufriedenzustellen. Was auch immer Ihr Besuchszweck ist, das Chabana Resort, Phuket ist eine ausgezeichnete Wahl für Ihren Aufenthalt in Phuket.

Ausstattung / Ausstattung Individuell regulierbare Klimaanlage

LCD-/LED-Fernseher

 Kostenlose Kaffeemaschine und Tee mit täglicher Auffüllung.

 Kostenloses WLAN

 Kostenlose zwei Flaschen Trinkwasser

 Haartrockner

 Regenschirm

 Elektrisches Insektenschutzmittel

 Badezimmerausstattung

 Telefon im Haus / IDD Call

 Mini-Kühlschrank

 Bettdecke leer

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels