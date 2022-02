Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Cape Kudu Hotel , und Cape Kudu Hotel wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Das Cape Kudu Hotel bietet qualitativ hochwertige Unterkünfte im Viertel Strände, Sightseeing, Romantik von Phuket und ist bei Geschäfts- und Urlaubsreisenden gleichermaßen beliebt. Von hier aus haben die Gäste leichten Zugang zu allem, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Cape & Kantary Hotels ist bekannt für seinen qualitativ hochwertigen Service und sein freundliches Personal, und das Cape Kudu Hotel wird den Erwartungen gerecht. Eine Auswahl an erstklassigen Einrichtungen wie 24-Stunden-Zimmerservice, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, kostenloses WLAN in allen Zimmern, täglicher Reinigungsservice und 24-Stunden-Rezeption können im Hotel genossen werden. Erleben Sie während Ihres Aufenthalts hier eine hochwertige Zimmerausstattung. Einige Zimmer verfügen über Fernseher LCD/Plasma, kostenloser Instantkaffee, kostenloser Tee, kostenloses Begrüßungsgetränk, Bettwäsche, die den Gästen dabei hilft, sich nach einem langen Tag wieder aufzuladen. Schnorcheln, Außenpool, Massage und Wassersport (nicht motorisiert) des Hotels sind ideale Orte zum Entspannen und Erholen nach einem anstrengenden Tag. Wenn Sie eine komfortable und günstige Unterkunft in Phuket suchen, machen Sie das Cape Kudu Hotel zu Ihrem zweiten Zuhause.

Ausstattung / Ausstattung Cape Kudu Hotel features

Spacious room and private pool villa (45-1,315 sq.m.)

Sun Bathing Terrace

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benefits include

7 Nights' stay, receive one complimentary cocktail sunset cruised

