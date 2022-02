Ban's Tauchresort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das günstig in Koh Tao gelegene Ban's Diving Resort ist ein idealer Ausgangspunkt, um diese pulsierende Stadt zu erkunden. Von hier aus haben die Gäste leichten Zugang zu allem, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Wer gerne Ausflüge unternimmt, für den bieten sich Rainbow Fish Divers, Goodtime Adventures, Sairee Beach als nur einige der vielen Attraktionen an, die man besuchen kann. Im Ban's Diving Resort wird alles getan, damit sich die Gäste wohl fühlen. Dazu bietet das Hotel den besten Service und die besten Annehmlichkeiten. Für den Komfort und die Bequemlichkeit der Gäste bietet das Hotel kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, Ticketservice, Gepäckaufbewahrung und WLAN in den öffentlichen Bereichen. Darüber hinaus verfügen alle Gästezimmer über eine Reihe von Annehmlichkeiten. Viele Zimmer bieten sogar Fernseher LCD/Plasma, zusätzliche Toilette, Spiegel, Handtücher, WLAN-Internetzugang (kostenlos), um den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Das Hotel bietet viele einzigartige Freizeitmöglichkeiten an, wie beispielsweise Privatstrand, Außenpool, Spa, Massage, Kinderbecken. Was auch immer Ihr Besuchszweck ist, Ban's Diving Resort ist eine ausgezeichnete Wahl für Ihren Aufenthalt in Koh Tao.

