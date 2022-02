Babylon Poolvillen - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults Deluxe Studio-Zimmer 27 m² ฿12,650 - 7 Day Sandbox ฿10,600 - 5 Day Test & Go ฿7,500 - 4 Day Test & Go ฿7,500 - 2 Day Test & Go ฿4,350 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Mikrowelle

Außenanlagen

Schwimmbad

Arbeitsbereich SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults Deluxe Studio mit Gartenblick 27 m² ฿14,410 - 7 Day Sandbox ฿11,900 - 5 Day Test & Go ฿8,500 - 4 Day Test & Go ฿8,000 - 2 Day Test & Go ฿4,600 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon (voller Zugang)

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Mikrowelle

Außenanlagen

Schwimmbad

Arbeitsbereich SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults Apartment mit 1 Schlafzimmer 35 m² ฿15,800 - 7 Day Sandbox ฿12,900 - 5 Day Test & Go ฿9,300 - 4 Day Test & Go ฿8,400 - 2 Day Test & Go ฿4,800 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon (voller Zugang)

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Außenanlagen

Schwimmbad SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults Deluxe Apartment mit 1 Schlafzimmer 40 m² ฿17,000 - 7 Day Sandbox ฿13,700 - 5 Day Test & Go ฿9,900 - 4 Day Test & Go ฿8,700 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon (voller Zugang)

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Außenanlagen

Schwimmbad

Arbeitsbereich SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 4 Adults Apartment mit 2 Schlafzimmern und Poolblick 80 m² ฿19,500 - 7 Day Sandbox ฿15,300 - 5 Day Test & Go ฿11,300 - 4 Day Test & Go ฿9,400 - 2 Day Test & Go ฿5,300 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon (voller Zugang)

Familiensuiten

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Außenanlagen

Schwimmbad SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 4 Adults Apartment mit 2 Schlafzimmern Zugang zum Pool Pool 80 m² ฿23,000 - 7 Day Sandbox ฿17,800 - 5 Day Test & Go ฿13,200 - 4 Day Test & Go ฿10,400 - 2 Day Test & Go ฿5,800 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon (voller Zugang)

Familiensuiten

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Außenanlagen

Schwimmbad

Die Babylon Pool Villas bieten einen ruhigen Rückzugsort direkt hinter dem unberührten Wasser von Nai Harm Beach, 45 Minuten vom internationalen Flughafen Phuket und 30 Minuten von Phuket Town entfernt. Besuchen Sie das Seezigeunerdorf mit seinem kleinen Fischmarkt, chartern Sie ein Longtail-Boot für eine Inseltour, machen Sie es sich in einem der vielen lokalen Strandrestaurants gemütlich oder verbringen Sie einfach eine Nacht in einem der vielen Pubs und Nachtclubs. Dies sind nur einige der Freizeitaktivitäten, die Sie hier genießen können. Es gibt nur fünfzehn Apartments, jedes komplett möbliert und mit Einrichtungen zur Selbstverpflegung inmitten eines üppigen tropischen Gartens. Bei den Babylon Pool Villas liegt das gesamte Resort gegenüber einem gemeinschaftlichen 7/12 mt Überlaufpool mit einem flachen Bereich für Kinder oder Nichtschwimmer. Ein Spa-Bereich und ein Wasserfall sind zusätzliche Features unseres Schwimmbades für Ihren Komfort und Ihre Entspannung. Nach den Pooltherapien und einer Sauna können Sie dann im Schatten liegen oder sich auf dem mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen ausgestatteten Sonnendeck sonnen. Nachts schaffen Unterwasser- und Gartenbeleuchtung eine wundervolle Umgebung für ein Essen oder einen Drink im Freien auf Ihrer privaten Terrasse oder Ihrem Balkon oder für einen schönen Grillabend im Garten. Was für ein wunderbarer Ort zum Entspannen und Erholen mit Ihrem Partner, Ihrer Familie oder Ihren Freunden.

Ausstattung / Ausstattung 7/12 mt overflow swimming pool with a shallow area for children or non swimmers, jet spa area and waterfall;

communal tropical garden;

communal barbecue area;

parking area;

washing and dryer machines coin operated;

fully walled resort with CCTV camera system in the communal area;

reception opening hours from 09.00 till 18.00 every day;

free high speed WiFi in all the resort;

sliding mosquito nets doors and ceiling fans available in all the apartments.

