Baan Karonburi Resort - Phuket Sandbox Hotel

Im Herzen von Karon liegt das Baan Karonburi Resort stolz neben weißem Sand und kristallklarem Wasser. Das Resort erstreckt sich über vier Stockwerke und bietet einen gemütlichen Rückzugsort abseits des Verkehrs und des Lärms einiger anderer Gebiete der Insel. Das effiziente mehrsprachige Personal kümmert sich um alle Ihre Bedürfnisse, während der Strand nur einen Steinwurf vom Hauptgebäude des Hotels entfernt ist, was das Baan Karonburi Resort zur idealen Unterkunft für Sonnenanbeter und Strandliebhaber macht. Zu den Annehmlichkeiten vor Ort zählen eine Poolbar, ein Restaurant mit Meerblick, entspannende Thai-Massagen und Internetzugang. Um mit Ihrer Reservierung im Baan Karonburi Resort fortzufahren, geben Sie bitte Ihr An- und Abreisedatum in unser sicheres Online-Formular ein.

