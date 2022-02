Avista Hideaway Phuket Patong MGallery von Sofitel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das Avista Hideaway Phuket Patong MGallery by Sofitel liegt in der Nähe von Patong und ist der perfekte Ort, um Phuket und seine Umgebung wie Patong Beach und Paradise Beach zu erleben. Dieses nur 2 Kilometer entfernte 5-Sterne-Hotel bietet bequemen Zugang zum Patong Beach mit dem kostenlosen Shuttleservice. Als Oase der Ruhe und Entspannung bietet das Hotel eine völlige Erneuerung, nur wenige Schritte von den zahlreichen Attraktionen der Stadt entfernt, wie dem Unterhaltungsangebot der Bangla Road, dem Simon Cabaret, Golfplätzen und Stränden. Das Avista Hideaway Phuket Patong MGallery by Sofitel hat sich mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Zu den Top-Annehmlichkeiten des Hotels zählen ein Concierge, ein Aufzug, eine Poolbar, WLAN in den öffentlichen Bereichen und ein Raucherbereich. Erleben Sie die hochwertige Zimmerausstattung mit Kaffee-/Teekocher, Haartrockner, Gemeinschaftsbad, Fernseher und Laptop-Safe, damit Sie sich nach einem langen Tag wieder aufladen können. Zu den Freizeiteinrichtungen des Hotels gehören ein Dampfbad, ein Spielzimmer, ein Fitnesscenter, Massageanwendungen und ein Whirlpool. Das Avista Hideaway Phuket Patong MGallery by Sofitel ist eine gute Wahl für Reisende nach Phuket und bietet jedes Mal einen entspannten und stressfreien Aufenthalt.

