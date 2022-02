Aonang Villa Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Der Ruhm des Aonang Villa Resort (SHA Plus+) stammt von einer unvergleichlichen Lage inmitten von Krabis berühmten Kalksteinfelsen. Seine Vielseitigkeit bei der Bewirtung einer Reihe von Reisenden macht es auch zu einer würdigen Unterkunft. Familien kommen hier mit zwei großen Freiformpools und einem Kinderspielplatz auf ihre Kosten. Geschäftsreisende finden Komfort in den beiden Tagungsräumen mit Platz für 50 bis 220 Personen. Kostenloses Wi-Fi in allen Zimmern und Einrichtungen für behinderte Gäste erhöhen das Erlebnis der Pracht bei einem Aufenthalt hier. Ein umfangreiches Spa mit Massageanwendungen, einem Whirlpool und einem Dampfbad bietet den Gästen die Möglichkeit, nach einem aufregenden Tag zu entspannen. Ein Café, ein Concierge, ein Salon und ein Restaurant sind ebenfalls vor Ort zu finden. Reservierungen im Aonang Villa Resort (SHA Plus+) sind über unser sicheres Online-Buchungsformular ganz einfach. Einfach Wunschtermin eintragen und absenden.

