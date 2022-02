Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Allamanda Laguna Phuket von RESAVA , und Allamanda Laguna Phuket von RESAVA wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Allamanda Laguna Phuket by RESAVA is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Das Allamanda Laguna Phuket by RESAVA liegt am Bangtao-Strand von Phuket in einem wunderschönen tropischen Resort mit mehreren Unterhaltungs- und Aktivitäten vor Ort, darunter Kajak- und Tretboote. Das Anwesen bietet seinen Gästen Zugang zu Einrichtungen wie einem schönen Golfplatz und Zugang zum Strand mit allen Möglichkeiten für Wassersport und Entspannung. Die Zimmer im Allamanda Laguna Phuket by RESAVA sind sorgfältig gestaltet, um den Gästen, die einen stressfreien Aufenthalt in dieser Region suchen, den besten Komfort und Bequemlichkeit zu bieten. Nutzen Sie die vielen Freizeiteinrichtungen des Hotels, um nach einem langen Tag voller Erkundungen neue Energie zu tanken. Das Allamanda Laguna Phuket by RESAVA hat sich mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen dazu verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels