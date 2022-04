CAMBODIA COVID INSURANCE

Aktualisiert am April 22nd, 2022

UPDATE (April 22nd) Die Mindestversicherungsanforderung wird ab dem 1. Mai auf nur 10.000 USD gesenkt.

Kambodscha ist ein sicheres und warmes Tourismusziel

Das Tourismusministerium des Königreichs Kambodscha hat die große Ehre und freut sich, Tourismusverbände, Privatsektor und internationale Reisende darüber zu informieren, dass „Kambodscha ein sicheres und warmes Tourismusziel ist“ und für geimpfte Reisende ohne Quarantäne wiedereröffnet wurde; Darüber hinaus hat die Königliche Regierung von Kambodscha offiziell beschlossen, den Visa On Arrival-Service wieder zu eröffnen und auf die Anforderung des negativen 72-Stunden-Zertifikats des COVID-19-PCR-Testergebnisses vor der Ankunft in Kambodscha und auf die Anforderung des Antigen-Schnelltests zu verzichten Die Ankunft für alle vollständig geimpften nationalen und internationalen Reisenden, die auf dem Luft-, Land- und Seeweg nach Kambodscha einreisen, begann am 17. März 2022. Die Beseitigung unnötiger Barrieren und ein gutes Management haben in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 zu einer steigenden Zahl von inländischen und internationalen Touristen geführt. und auch die Direktflüge nach Kambodscha haben deutlich zugenommen.

Die königliche Regierung von Kambodscha hat unter der weisen Führung von Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Premierminister, eine landesweite COVID-19-Impfkampagne mit großem Erfolg gestartet und erreichte am 22. März 2022 bis zu 92,46 % der insgesamt 16 Millionen Einwohner. Gleichzeitig hat das Tourismusministerium in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium die "Tourismus-Sicherheitsmaßnahmen" zusammen mit der strikten Umsetzung der "Sicherheitsregeln - 3 DOs und 3 DON'Ts" und "Standard Operating Procedures" herausgegeben (SOPs)“ für gewerbliche und touristische Dienstleistungen aller Art.

Das Tourismusministerium lädt alle internationalen Touristen ein, „Kambodschas Tourismusdestinationen – sicher und warm“ zu besuchen, indem sie sich an der Umsetzung der „3 Dos and 3 DON'Ts“ beteiligen, und fordert die Tourismusverbände, Privatsektoren und relevanten Institutionen zu einer gemeinsamen Förderung auf unseres sicheren und warmen Reiseziels, das Erstellen neuer Reisepakete und die Stärkung der starken Zusammenarbeit und Vernetzung mit lokalen und internationalen Partnern, um mehr internationale Besucher nach "Cambodia - Kingdom of Wonder, Safe and Warmth" zu locken.