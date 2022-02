Insgesamt AQ Hotelzimmer 120 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus World Medical Hospital

Das Royal President Hotel Bangkok in Partnerschaft mit dem World Medical Hospital steht jetzt für einen Aufenthalt in der alternativen staatlichen Quarantäne (ASQ) in Bangkok zur Verfügung. Wir bieten Ihnen ein wunderbares Aufenthalt-Erlebnis-Paket, um mit unserem 24-Stunden-Pflegedienst sicher zu bleiben. Unser Hotel befindet sich in der Sukhumvit Soi 15 und bietet geräumige Zimmer zu einem vernünftigen Preis.

Ausstattung / Ausstattung COVID-19 screening tests (1 times)

24-Stunden-Krankenschwester vor Ort

Tägliche Gesundheitsüberwachung unter Aufsicht der Krankenschwester

Vollpension (3 Mahlzeiten pro Person und Tag)

Kostenloser WLAN-Internetzugang

Kostenlose 4 Trinkwasserflaschen pro Tag

Fernsehen mit nationalen und internationalen Kanälen

Mikrowelle

Kochnische mit Besteck (nur Suite-Zimmer)

Zimmerservice mit 20% Rabatt

Transfer vom Flughafen zum Hotel - eine Fahrt

