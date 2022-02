Insgesamt AQ Hotelzimmer 400 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Synphet Srinakarin Hospital

Das Maple Hotel liegt günstig, nur 18 Fahrminuten vom Flughafen Suvarnabhumi entfernt. Das Hotel bietet stilvolle, klimatisierte Zimmer mit kostenfreiem WLAN. Entspannen Sie bei einem Massageservice oder entspannen Sie am Außenpool. Während des Aufenthalts können die Gäste auch im Fitnesscenter aktiv bleiben. Das Hotel liegt eine 10-minütige Fahrt vom Kaufhaus Paradise Park und dem Kaufhaus Central Bangna entfernt. Das Bitec Bangna Convention Center und die IKEA Furniture Mall erreichen Sie nach einer 15-minütigen Fahrt. Jedes Zimmer im Maple Hotel ist mit modernen Möbeln eingerichtet und verfügt über einen 42-Zoll-Flachbild-Sat-TV, einen Safe und einen Kühlschrank mit Minibar. Ein eigenes Bad ist mit einem Bademantel, einem Haartrockner und kostenlosen Pflegeprodukten ausgestattet. Die Mitarbeiter an der 24-Stunden-Rezeption unterstützen Sie gerne mit Wäscheservice, Gepäckaufbewahrung und Geldwechsel. Das Hotel ist mit Tagungseinrichtungen, einem Businesscenter und kostenlosen Privatparkplätzen ausgestattet. Ein Flughafentransfer kann gegen Aufpreis arrangiert werden. Das Maple Restaurant serviert eine große Auswahl an internationalen Gerichten. An der Bar können Sie eine feine Auswahl an Getränken genießen. Der Zimmerservice ist auf Anfrage erhältlich.

Ausstattung / Ausstattung 2-facher COVID-19-PCR-Screening-Test, der auf dem Grundstück durchgeführt wurde

24 Stunden Transfer des Rettungsdienstes vom Hotel ins Krankenhaus

24 Stunden Standby der Krankenschwester

3 Mahlzeiten am Tag (Menü)

Limousinenservice vom Flughafen Suvarnabhumi oder vom Flughafen Don Mueang zum Hotel

Kostenloses Highspeed-Internet

15% Rabatt für À-la-carte-Menü

20% Rabatt für Wäsche

