Insgesamt AQ Hotelzimmer 100 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Bangpakok 9 International Hospital

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Avani + Riverside Bangkok Hotel , und Avani + Riverside Bangkok Hotel wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Avani+ Riverside Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Eine unserer Top-Auswahl in Bangkok. Das Avani Plus Riverside Bangkok Hotel bietet Blick auf den Fluss Chao Phraya und Zimmer mit einer Mischung aus modernem und modernem Stil. Vom 30 Meter langen Infinity-Pool auf dem Dach genießen Sie eine atemberaubende Aussicht oder speisen in einem der hoteleigenen Restaurants. Kostenloses WLAN ist in den öffentlichen Bereichen verfügbar. Das Hotel bietet einen kostenlosen Shuttleservice zum und vom Sathorn Pier, der mit der BTS Skytrain Station Saphan Taksin verbunden ist. Von der Skytrain-Station aus erreichen Sie in wenigen Minuten einige der wichtigsten Einkaufsziele und Attraktionen Bangkoks. Der internationale Flughafen Suvarnabhumi liegt etwa 1 Autostunde entfernt. Die klimatisierten Zimmer im Avani Plus Riverside Bangkok Hotel sind mit einem Flachbild-Sat-TV, einer Minibar und einem Safe ausgestattet. Die Suiten bieten einen Sitz- und Essbereich und einige verfügen auch über ein separates Schlafzimmer. Das eigene Bad verfügt über eine Badewanne oder Dusche, einen Haartrockner und kostenlose Pflegeprodukte. Die 24-Stunden-Rezeption gibt Ihnen gerne Tipps zu Aktivitäten in der Umgebung. Es gibt einen kostenlosen Parkplatz vor Ort und ein Shuttleservice kann arrangiert werden. Ein Frühstücksbuffet und Gerichte à la carte werden im Skyline serviert, während das SEEN Restaurant and Bar internationale Küche und Cocktails bietet. Snacks und schnelle Snacks finden Sie im The Pantry oder in der Long Bar. Zu den weiteren gastronomischen Einrichtungen zählen die Manohra Dining Cruise, die auf thailändische Küche spezialisiert ist, und das Benihana, das japanisches Teppanyaki serviert. Darüber hinaus ist das Hotel mit dem Riverside Plaza verbunden, das eine größere Auswahl an Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten bietet.

Ausstattung / Ausstattung Abholtransfer vom Flughafen Suvarnabhumi oder vom Flughafen Don Muang zum Hotel

Insgesamt 2-mal COVID-19-Screening-Tests, die auf dem Grundstück durchgeführt wurden

24-Stunden-Krankenschwester im Dienst für zweimal tägliche Temperaturkontrollen und für andere gesundheitliche Bedürfnisse während der Quarantäne

Erhalt des offiziellen COVID-19-freien Zertifikats am Abreisetag

Vollpension inklusive Frühstück, Mittag- und Abendessen

Kostenlose Wi-Fi und IPTV (Internet Protocol Television) Unterhaltung

Ausgewiesener Bereich für COVID-19-Screening-Tests

ALLE AQ-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 180+ AQ Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Avani + Riverside Bangkok Hotel , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Avani + Riverside Bangkok Hotel SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.