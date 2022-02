Insgesamt AQ Hotelzimmer 300 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Piyavate Hospital

Maximal von 1 Adult Avani Premier Zimmer 30 m² ฿32,500 - 10 Day AQ ฿4,532 - 1st Day Test & Go ฿4,032 - 5th Day Test & Go

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Maximal von 1 Adult Avani Deluxe Zimmer 30 m² ฿36,500 - 10 Day AQ ฿4,767 - 1st Day Test & Go ฿4,267 - 5th Day Test & Go

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Maximal von 1 Adult Avani Eckzimmer 30 m² ฿38,500 - 10 Day AQ ฿4,885 - 1st Day Test & Go ฿4,385 - 5th Day Test & Go

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Maximal von 1 Adult Avani Corner Suite 40 m² ฿46,000 - 10 Day AQ ฿6,062 - 1st Day Test & Go ฿5,562 - 5th Day Test & Go

Internet - Wifi

Maximal von 1 Adult Avani Executive Suiten 84 m² ฿64,000 - 10 Day AQ ฿6,651 - 1st Day Test & Go ฿6,151 - 5th Day Test & Go

Internet - Wifi

Mikrowelle

Maximal von 1 Adult Avani Grand Executive Suiten 128 m² ฿82,000 - 10 Day AQ ฿7,828 - 1st Day Test & Go ฿7,328 - 5th Day Test & Go

Internet - Wifi

Mikrowelle

Yoga Matte

Das AVANI Atrium Bangkok befindet sich an der New Petchburi Road, 750 m von der MRT-Station Phetchaburi entfernt. Täglich wird ein kostenloser Shuttleservice zum Bahnhof und zum Einkaufsviertel angeboten. Dieses Hotel verfügt über einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter und kostenfreies WLAN in allen Bereichen und bietet kostenpflichtige Limousinenservices. Die geräumigen Zimmer im AVANI Atrium Bangkok sind modern eingerichtet und bieten große Fenster mit Blick auf die Stadt. Jedes Zimmer ist gut ausgestattet mit einer Minibar und einem TV mit Satellitenkanälen. Wenn Sie in Executive-Zimmern übernachten, haben Sie auch Zugang zur Executive Lounge des Hotels, dem AVANICLUB. Sie können im Fitnesscenter trainieren und das Hotel bietet Geldwechselservice und kostenlose Parkplätze. Tagesausflüge und Besichtigungen können am Tourenschalter arrangiert werden. Das öffentliche Restaurant bietet ein ganztägig geöffnetes Menü. Sie können sowohl à la carte als auch in Buffetform speisen. Das Benihana ist zum Mittag- und Abendessen geöffnet und serviert traditionellen japanischen Sake, saftige Steaks und Gerichte im Teppanyaki-Stil. Die Unterkunft befindet sich 4,5 km vom Nachtmarkt und eine 40-minütige Fahrt vom Flughafen Suvarnabhumi entfernt. Das Bangkok Hospital liegt eine 10-minütige Autofahrt und das Samitivej Sukhumvit Hospital eine 20-minütige Autofahrt entfernt.

Ausstattung / Ausstattung Test & Go Day 1 Package Inclusion : Accommodation

Airport pick-up from Suvarnabhumi or Don Mueang airport

Breakfast

One COVID-19 RT – PCR test

20% off laundry services

Test & Go Day 5 Package Inclusion : Accommodation

Breakfast

One COVID-19 RT – PCR test

20% off laundry services

T&Cs : Full non-refundable prepayment is required at the time of reservations

Reservations are Non Cancellable and Non Refundable

Amendment of stay dates are allowed, please contact us at least 48 hours in advance (Room types is subject to availability on the new dates and may be subjected to room type and price change)

A Vaccination Certificate is required for this package.

Infants will incur an extra charge (the hotel will contact you for the additional charge)

Benefits may not be used in conjunction with any other discount.

Unused parts of the benefits cannot be exchanged for any other services or refund/cash.

The Communicable Disease Control Officer at International Port Health Office of Thailand has the authority to decide on the final quarantine period.

Ergebnis 5.0 /5 Ausgezeichnet Beyogen auf 1 Rezension Bewertung 1 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Avani Atrium Bangkok Hotel , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Avani Atrium Bangkok Hotel SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇲🇲 AUNG AUNG MYO LWIN Angekommen um 05/05/2021 5.0 Avani Room Positiv Der Service ist gut. Negative Nein Ich würde gerne kommen und in Ihrem Hotel bleiben, wenn es die Zeit erlaubt. Während meiner Quarantänezeit ist alles gut und angenehm.