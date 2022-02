Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Das Samui Beach Resort in Chaweng, Samui, ist eine beliebte Wahl für Reisende. Von hier aus haben die Gäste leichten Zugang zu allem, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Einrichtungen und Dienstleistungen des The Samui Beach Resort sorgen für einen angenehmen Aufenthalt für die Gäste. Das Hotel bietet kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, Taxiservice, 24-Stunden-Rezeption, Gepäckaufbewahrung, um unseren Gästen den größtmöglichen Komfort zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügen alle Gästezimmer über eine Reihe von Annehmlichkeiten. Viele Zimmer bieten sogar Kleiderständer, Bettwäsche, Spiegel, Fernseher im Badezimmer, Handtücher, um den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Das Hotel bietet eine exzellente Auswahl an Freizeiteinrichtungen, darunter Privatstrand, Außenpool, Massage, Kinderbecken, Garten. Das Samui Beach Resort ist ideal für Reisende, die eine charmante, komfortable und bequeme Unterkunft in Samui suchen.

ALLE AQ-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 180+ AQ Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Das Samui Beach Resort , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Das Samui Beach Resort SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.