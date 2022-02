Insgesamt AQ Hotelzimmer 102 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Bangkok Siriroj hospital Phuket

Eine unserer Top-Auswahl in Patong Beach. Das Royal Paradise Hotel & Spa befindet sich in bester Lage am Strand von Patong, nur 5 Gehminuten vom Kaufhaus Jungceylon entfernt. Es verfügt über einen Außenpool, 4 Restaurants und kostenlose Parkplätze. Gäste haben Zugang zu WiFi. Das Hotel Royal Paradise liegt 300 m vom Nachtleben der Bangla Road und 10 km von Phuket FantaSea und dem Einkaufszentrum Central Festival entfernt. Die eleganten Zimmer im Royal Paradise sind in beruhigenden neutralen Farbtönen gehalten und mit klassischen Holzmöbeln und komfortablen Sitzbereichen ausgestattet. Einige Zimmer bieten einen eigenen Balkon mit Blick auf den Pool oder den Garten. Entspannen Sie im Spa, das eine Auswahl an Massagen und Körperbehandlungen bietet. Alternativ können Sie nach einem Training im Fitnesscenter den Whirlpool und die Sauna nutzen. Zu den gastronomischen Highlights im Royal Paradise zählen herzhafte internationale Buffets im Coconut Coffee Shop. In der Royal Kitchen genießen Sie gehobene chinesische Küche mit Panoramablick auf die Bucht von Patong.

Ausstattung / Ausstattung Medizinischer Service vor Ort für alle gesundheitlichen Bedürfnisse

Krankenschwester überwacht zweimal täglich die Temperatur

Insgesamt 2 COVID-19-Tests wurden auf dem Grundstück durchgeführt

Flughafen Hin- und Rücktransfer (Flughafen / Hotel / Flughafen)

Vollpension, 3 Mahlzeiten pro Tag Auswahl aus dem Menü

Entertainment TV Internationale Kanäle

Kostenloser Internetzugang Wi-Fi

Zimmerreinigungsservice

Täglich kostenloses Obst der Saison

Ergebnis 4.4 /5 Sehr gut Beyogen auf 3 Bewertungen Bewertung 1 Ausgezeichnet 2 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Das Royal Paradise Hotel & Spa , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Das Royal Paradise Hotel & Spa SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇩🇰 Carsten Juul Vind Angekommen um 02/10/2021 4.3 Deluxe Room Positiv Nice sweet and good servise, from reception. resevation. cleaning Negative wifi kud bee better Speciel the receptin where very helpful and service miended. when i ordre room and test the resevation whas very helpfull i only hve the best to say abuot staff on the hotel 🇳🇱 Harm van Dieren Angekommen um 04/09/2021 4.5 Deluxe Room Positiv perfect Negative internet everting ok I have noting to complane the place ferry nice hotel ent clean very good place also nice 🇸🇪 Thomas Hugosson Angekommen um 19/08/2021 4.3 Deluxe Room Positiv Breakfast Negative Wifi Every thing is ok except WiFi not good at all for look tv from IPTV Hotel is close to everything even if not much place open And close to swab test at jungceylon If I do sandbox again I could stay here again if WiFi would be much better