Sri Panwa Phuket is no longer operating as an ASLQ .



Das luxuriöse Sri Panwa Phuket thront auf dem Kap Panwa und erstreckt sich über 40 Hektar tropischen Regenwald. Mit Blick auf die Andamanensee bietet es moderne Villen mit einem privaten Infinity-Pool und einer kostenlosen Minibar. Verwöhnende Wellnessangebote und 2 Tennisplätze stehen zur Verfügung. Freuen Sie sich auf ein kostenloses Kajak und schnorcheln Sie vor dem Hotelstrand. Es gibt einen kostenlosen Dampfbad und eine Sauna für die Gäste. Stilvolle und geräumige, klimatisierte Villen bieten von der Sonnenterrasse im Freien und durch die großen Glaswände einen wunderschönen Meerblick. Eine Espressomaschine, ein Flachbild-TV und ein iPod mit Musik sind im Lieferumfang enthalten. Die angeschlossenen Badezimmer sind mit einer Badewanne und einem Haartrockner ausgestattet. Das Sri Panwa Phuket befindet sich in abgeschiedener und ruhiger Lage, 42 km vom internationalen Flughafen Phuket entfernt. Es ist 320 m vom Phuket Aquarium und 4,6 km vom Khaokhad View Tower entfernt. Das Cool Spa bietet entspannende traditionelle Thai-Massagen. Für ein erfrischendes Training können die Gäste an den 2 Hauptpools des Resorts schwimmen, im Fitnessstudio trainieren oder eine Boxstunde nehmen. Inselausflüge und Fahrradverleih können ebenfalls am Tourenschalter arrangiert werden. Der Baba Pool Club bietet 3 Restaurants, darunter thailändisch-westliche Fusion-Gerichte, einen asiatischen Hot Pot und einen Grill mit Meeresfrüchten. In der Baba88 Discotheque mit ihren internationalen DJs und der Premium-Bar können Sie stilvoll feiern.

Ausstattung / Ausstattung Covid-19 Labortest 2 Mal mit Zertifikat (an Tag 3-5 und Tag 11-13)

Arztbesuch vor Ort am ersten Tag (einmalig)

24 Stunden Standby-Pflegedienst

Luxusunterkunft in einer exklusiven privaten Poolvilla für 15 Nächte

Tägliche Vollpension (Frühstück, Mittag- und Abendessen aus ausgewählten Menüs)

Private Hin- und Rückflüge zum Flughafen

Sri Panwa spezielles Geschenkset

Zimmerreinigung am 6., 9., 12. und 15. Tag

Kostenlose Minibar am 6., 9., 12. und 15. Tag aufgefüllt

Kostenloser Highspeed-WLAN-Internetzugang und iPod in der Villa zur Nutzung während des Aufenthalts

Überprüfen Sie die Temperatur zweimal täglich

10% Rabatt auf À-la-carte-Menüs vom Zimmerservice

10% Rabatt für den Wäscheservice

