Das Peach Blossom Resort bietet Blick auf den weißen Sand von Kata und Karon Beach. Die Zimmer sind mit Tagesbetten ausgestattet und bieten Blick auf den Garten, den Pool und die Andamanensee. Das Resort liegt in der Nähe des Einkaufszentrums Kata, eine 20-minütige Fahrt von Patong Town und eine 45-minütige Fahrt vom internationalen Flughafen Phuket entfernt. Die geräumigen Zimmer im Peach Blossom sind mit Holzmöbeln ausgestattet. Sie sind mit Klimaanlage, eigenem Bad und Pflegeprodukten ausgestattet. Einige Zimmer verfügen über Parkettboden und verfügen über private Pools und eine Küchenzeile. Ein Tourenschalter und ein voll ausgestattetes Businesscenter stehen zur Verfügung. Zu den vom Resort Peach Blossom angebotenen Dienstleistungen gehören Mietwagen, ein Flughafentransfer und kostenlose Parkplätze. Nehmen Sie ein Bad im Außenpool oder entspannen Sie in der Sauna. Alternativ bietet Kata Beach eine breite Palette an Wassersportarten wie Segeln, Windsurfen und Schnorcheln.

Ausstattung / Ausstattung 2 COVID-19-Test am Tag 3-5 und am Tag 11-13

24 Stunden kostenlose Pflege.

Telemedizin aus dem Krankenhaus

3 Mahlzeiten pro Tag aus dem Menü ausgewählt

1-Wege-Flughafentransfer vom internationalen Flughafen Phuket - Hotel.

Kostenloser Vorrat an Minibar und Trinkwasser im Zimmer

Kostenloser Tee und Kaffee auf dem Zimmer

Kostenloser WIFI-Zugang in der Unterkunft

Zimmerreinigungsservice

Zweimal täglich Temperaturprüfung

24/7 Hotelunterstützung

COVID-19 Kostenloses Zertifikat

10% Rabatt auf Speisen und Getränke

Yogamatten, Brettspiele, Online-Kurse (Yoga, Fitness, Serviettenfalten) sind auf Anfrage erhältlich.

Kostenloser COVID-19-Test bei Ankunft am internationalen Flughafen Phuket.

