Moonstone ist eine private Villa, die man erlebt haben muss, um wirklich geschätzt zu werden. Es ist einfach die beste Villa auf Samui. Es ist perfekt für kleine und große Gruppen und bietet eine einmalige Kulisse für besondere Ferien mit Familie und Freunden. Bisher haben 100 % der Gäste, die in dieser Villa übernachtet haben, perfekte Bewertungen geschrieben.Während unseres ersten Jahres bieten wir erheblich ermäßigte Preise für Aufenthalte von mehr als 3 Nächten, damit wir Sie zu Ihrem ersten Aufenthalt bei Moonstone begrüßen können! Buchen Sie jetzt, um die Vorteile zu nutzen, da diese Preise nach 2019 nicht mehr verfügbar sind!Von dem Moment an, in dem Sie Moonstone betreten, wissen Sie, dass Sie auf etwas Besonderes warten. Direkt am Meer gelegen, mit atemberaubendem Blick auf den Sonnenuntergang über die gesamte Nordküste von Koh Samui, genießen Sie absolute Privatsphäre im prestigeträchtigsten Viertel der Insel. Moonstone ist ein einzigartiges privates Villa-Erlebnis mit vollem Personal, das oft Monate im Voraus gebucht wird. Wieso den? Denn dies ist nur eine Villa, die ALLE der folgenden bietet: - Privatsphäre. Wenn Sie in der Villa sind, fühlen Sie sich wie Ihr eigenes privates Resort - Lage. 10 Minuten zu den besten Einkaufsmöglichkeiten, Stränden, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten auf der Insel - In-Villa-Mitarbeiter. Die meisten Luxusvillen bieten nur 2 Mitarbeiter. Bei Moonstone haben wir ein Vollzeitpersonal von 5 In-Villa Dining. Unser privater Koch wird Sie in Erstaunen versetzen - Aussichten. Moonstone hat den besten Blick auf den Sonnenuntergang auf der Insel - Geräumige Wohnebene. Andere Villen mit 5 oder 6 Schlafzimmern sehen auf den Bildern vielleicht toll aus, fühlen sich aber bei Ihrer Ankunft oft sehr überfüllt. Das Lebensniveau von Moonstone ist weitläufig – Unterhaltung. Moonstone verfügt über ein komplettes Theater-/Spielzimmer sowie ein Fitnessstudio - Oceanfront. Ja, Moonstone liegt direkt am Meer mit unserem eigenen privaten Zugang, den Sie nutzen können, um unsere Seekajaks zu starten, kostenlos für Gäste Oceanfront- Luxury PerfectedBuchen Sie jetzt ..... wenn Ihre Daten verfügbar sind !!

