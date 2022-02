Insgesamt AQ Hotelzimmer 58 Schlafzimmer

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Avani Deluxe Room 42 m² ฿26,900 - 7 Day AQ ฿26,900 - 7 Day Sandbox ฿21,000 - 5 Day Test & Go ฿16,700 - 4 Day Test & Go ฿13,000 - 2 Day Test & Go ฿6,500 - 1st Day Test & Go ฿6,500 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften 7-Elf Kauf

Balkon (voller Zugang)

Verbindungsraum

Familiensuiten

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Nicht verheiratete Paare

Raucherzimmer vorhanden

Arbeitsbereich

Yoga Matte SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Poolvilla 68 m² ฿47,500 - 7 Day AQ ฿47,500 - 7 Day Sandbox ฿35,000 - 5 Day Test & Go ฿28,600 - 4 Day Test & Go ฿19,400 - 2 Day Test & Go ฿9,700 - 1st Day Test & Go ฿9,700 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Kaffeemaschine

Internet - Wifi

Schwimmbad

Das Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) ist eine großartige Wahl für eine Unterkunft bei einem Besuch auf Samui. Von hier aus können die Gäste alles genießen, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten.Das Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) bietet seinen Gästen erstklassigen Service und eine breite Palette an Annehmlichkeiten, um Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Dieses Anwesen bietet zahlreiche Einrichtungen vor Ort, um selbst den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Das Anwesen beherbergt 58 Zimmer und (Strand-)Villen. Alle sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen sogar über komfortable Annehmlichkeiten wie Flachbildfernseher, Bettwäsche, Spiegel, Hausschuhe, Sofa. Gäste der Deluxe Zimmer und Avani Pool Villas können zu jeder Tageszeit ein- und auschecken. Sie müssen die Unterkunft lediglich 48 Stunden im Voraus benachrichtigen, damit Vorkehrungen getroffen werden können. Den ganzen Tag über können Sie die entspannende Atmosphäre beim Schnorcheln, Kanufahren, Privatstrand, Außenpool und Garten genießen.Was auch immer Ihr Grund für einen Besuch auf Samui ist, das Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) ist der perfekte Ort für einen aufregenden und aufregenden Kurzurlaub.

Ausstattung / Ausstattung Avani Accommodation

Daily Breakfast

Guests arriving from abroad must book PCR tests, priced at THB 2,200 each, in advance and show proof of payment in order to secure Thailand Passs. 2 PCR tests are required per person (at a total of THB 4,400)

