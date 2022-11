Kann ich legal Cannabis in Thailand kaufen?

Die kurze Antwort ist ein klares JA, die lange Antwort lautet wie folgt:

Am 17. Juni hat Thailand Cannabis in eine Gesetzgebung zur traditionellen Medizin aufgenommen, wodurch der Verkauf an Personen unter 20 Jahren, schwangere Frauen und stillende Frauen illegal wird. Obwohl der Anbau von Cannabispflanzen für den persönlichen Gebrauch erlaubt ist, erfordert der legale Verkauf von Pflanzen oder allem, was daraus hergestellt wird, eine Lizenz.

Cannabisblüten können unendlich viel THC enthalten, Derivate wie Gummibärchen können jedoch nur magere 0,2 % enthalten. Während es legal sein kann, Marihuana zu Hause zu rauchen, wird davon in der Öffentlichkeit durch Regeln abgeraten, die für Verhaltensweisen gelten, die als „öffentliches Ärgernis“ gelten und zu einer Geldstrafe von 700 US-Dollar oder drei Monaten Gefängnis führen können.

Bitte beachten Sie, dass Konzentrate (Wachse und Patronen) weiterhin illegal sind.